Hasta hoy el único crecimiento seguro es el endeudamiento: 30 mil millones de dólares el año pasado y 30 mil millones de dólares en lo que va del 2017. Las tasas de interés gozan de alta salud, pero parece que la inflación (mayo apunta al 2%) está inoculada ante esa medida, ya que no retrocede. Tampoco retrocede la pobreza. Si parece que la desocupación no cobra nuevas víctimas. Es verdad que el Presidente anunció el primero de mayo el Plan Empalme, pero no menos cierto es que hay un 30% de capacidad ociosa en las empresas argentinas.