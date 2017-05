La gran revolución mundial de la productividad, del abaratamiento de los costos, de la producción masiva de bienes y de sacar de la pobreza literalmente a cientos de millones de personas no se basó en una idea como esa. Casi al contrario, lo que los grandes maestros de la sabiduría económica enseñaron es que el progreso se produce allí donde hay un orden jurídico general, extendido y abarcativo de la sociedad toda, dentro del cual las personas pueden progresar como resultado de su interacción virtuosa y de una interdependencia que agrega valor a la economía, con la menor cantidad de excepciones posibles y, también, con la menor intervención posible del Estado; se materialice esta por la vía de involucrarse directamente en lo que no sea su estricto deber de administrar el patrimonio común o bien por la vía de una carga impositiva desmedida. En resumen, el progreso ha acontecido allí donde la ley es bien general, con cantidad de excepciones mínimas, donde el Estado no interviene y donde los impuestos son bajos.