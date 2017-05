Este tema se perfila como el más candente del siglo XXI y es probable que cuestiones dramáticas como el hambre y su contrafigura, la obesidad, o la falta de agua y energía, y hasta las catástrofes ambientales, tengan soluciones pronto y que ellas vengan de la mano de la tecnología, esa misma tecnología que amenaza a la humanidad con un futuro incierto, en el que todo podría volverse obsoleto y absolutamente distinto en un tiempo cercano. La robótica o incluso internet, en todas sus formas, crean a diario nuevas condiciones en nuestra vida, muchas de ellas ya a la vista, y otras inimaginables, pero en todos los casos indetenibles. Muchos reparan en la historia para asegurar que estos mismos cambios existieron en la población mundial en la Revolución Industrial (iniciada a mediados del siglo XVIII hasta 1840 aproximadamente) y que no sólo no se cumplieron, sino que modificaron las sociedades para bien en múltiples aspectos. Sin embargo, extrapolar escenarios no es bueno para sacar conclusiones, ya que las razones son multicausales y hoy el mundo vive cambios a una velocidad que asusta y pone la capacidad de los humanos en el límite para poder absorberlos.