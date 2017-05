Cuanto antes se defina ese calendario, mejor para todos. Lo que sí ha de asumirse es que ese proceso no puede transformarse en un griterío inconducente, en un intercambio de reproches retroactivos o en un debate que pierda de vista lo esencial: la necesidad de fortalecer la imagen colectiva del Partido. Si esta se debilita, se debilitarán todos los candidatos. Si ella se fortalece, mejor para el conjunto. Esa conclusión tan obvia impone olvidarse de los competidores. No son nada más que eso, competidores, pero no adversarios y nunca enemigos. Se trata entonces de que cada cual muestre sus valores, sus ideas, su trabajo, de que encienda ilusión y esperanza en el futuro. Ninguno va a crecer desvalorizando a los demás correligionarios. Ninguno. Lo digo rotundamente con la convicción que me da una larga vida de trabajo político.