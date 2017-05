No se puede entender la muerte de Mugica sin conocer y entender su vida, y no se puede entender su vida sin conocer el mensaje cristiano y la situación social y eclesial de la circunstancia histórica que le tocó vivir. Sólo se puede comprender acabadamente al padre Mugica desde sus convicciones religiosas de sacerdote católico, ya que trató de vivir —equivocadamente o no— pero hasta las últimas consecuencias, el Evangelio tal como entendió que lo enseña el magisterio eclesial, cuya doctrina social marcó profundamente su vida y su pensamiento. No se puede entender la doctrina social de la Iglesia si no se entiende que la opción por los pobres es ante todo una cuestión religiosa y teologal: Dios está de parte de los pobres y es defensor del excluido. Jesucristo no se entiende si no es desde la Pascua, y la Pascua no se entiende si no es desde la opresión y la esclavitud del mal, de la que quiere liberarnos Dios. "Los únicos que han cambiado el mundo son los idealistas; el más grande de todos los idealistas ha sido Jesucristo, que soñó que un día todos los hombres íbamos a dejar de ser pecadores, y dio la vida por ello" decía el padre Mugica en un programa de televisión. El enemigo es el pecado y no el que piensa distinto.