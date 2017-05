El cuarto día, pensé que si no escribía la nota les estaba haciendo un favor. No me gusta eso que creo que ahora está de moda y llaman periodismo ciudadano. 'Acá estoy yo, usuario, con mis problemas y mis dramas de gente común, contra las injusticias del mundo' (que son infinitas). Y esta nota es eso. Eso, sumado a lo que una amiga del trabajo me dijo cuando me insistió para que la escribiera: "Escribila, aunque sea que te sirva para descargarte".