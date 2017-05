Pero el auto iba camino a romper la correa de distribución, quedarse sin embrague, fundir el motor por falta de aceite y dejarnos a pie. Como todo eso finalmente no pasó, cuando cambiamos de mecánico debido a razones de otra índole y el nuevo nos dijo que teníamos que dejarle el auto 15 días para hacerle una infinidad de cosas que ocupaban dos páginas de la planilla de ingreso a taller, no lo podíamos creer. "Si yo vine porque me quedabas más cerca de casa. Además, el auto anda, hace algunos ruiditos, pero anda… Y esto me sale una fortuna y todo para seguir, al menos por ahora, con el mismo auto. Es mucho dinero que ni siquiera voy a ver dónde la pusiste. ¡No! ¡Yo me vuelvo con el otro mecánico que me decía que no pasaba nada!".