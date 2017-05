3) El Frente Nacional, teñido de populismo hasta los huesos, se sacó el disfraz de cuco. Asustó en serio, a todo el mundo. El triunfo de Marine Le Pen, proveniente de una agrupación fundada por el fascista de su padre, ahora raleado por su hija, se hubiera traducido en una salida de la Unión Europea y en un freno brusco a los inmigrantes blancos (de la ex Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas), árabes y negros del África. Un país multicultural se hubiera evaporado. Marine jugó con la insolencia. Con la soberbia, con el respaldo de los marginados y los desocupados. Siguió el ejemplo y el estilo de Donald Trump: prometió lo imposible, un método que no es imitable fácilmente. Pero, atención: Le Pen consiguió este domingo un apoyo electoral para nada despreciable. Que lo podrá mantener. Los suburbios, que alojan a los desplazados del trabajo, antes bastión de los comunistas, la elogiaron, la encumbraron y la votaron. Su programa nacionalista y reivindicador de los que no tienen nada pegó fuerte, echó raíces. El Frente Nacional conquistó el voluminoso y envidiable 40% de los sufragios. Es muchísimo en un país que no lucía un despertar nacionalista, xenófobo y antisemita desde la década del 30 o del 40 con el régimen de Vichy, el colaboracionista de los invasores nazis. Por supuesto que la votaron otros, no admiradores de Marine, por el solo hecho de tener rabia, mucha rabia, con los fracasos de un régimen liberal-democrático. De ahora en más, el sistema tendrá que tenerlos en cuenta porque se pueden agigantar si Macron falla. Es un dato ilustrativo que el 12% de los votos fue en blanco o nulo.