Con lo expresado más arriba queda claro que aun bajo nuestra lectura analítica, que advierte ante extensiones adicionales del avance en curso para la bolsa estadounidense, al momento de evaluar el riesgo-beneficio, la ecuación no es favorable, ya que incluso cuando el Índice Dow Jones pueda buscar los objetivos alcistas sugeridos, el retorno sería bajo en relación con el riesgo de pérdida si el mercado entregara un punto de inflexión bajista en las instancias ya conseguidas. Sin embargo, del lado del inversor no es un dato menor el hecho de que la bolsa estadounidense pueda sostenerse por un tiempo más en estas alturas antes de habilitar una corrección mayor. Por una parte, porque permite reordenar con menor estrés la cartera de inversión hacia un esquema más defensivo y, por otra parte, porque permite saber que en la medida en que la corrección mayor no se habilite, aún estaremos en presencia de un mercado de trading comprador, aunque selectivo.