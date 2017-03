El supermartes terminó en una gresca. Los hechos se precipitaron con más pena que gloria. La marcha venía bien: ordenada y multitudinaria. Pero un tufillo a tensión se respiraba en los intersticios de la movilización. Los oradores de la CGT subieron a las apuradas y bajaron a los empujones. Lo que tenía que arrancar a las 16 comenzó a las 15. Los discursos fueron breves y de escaso vuelo. Conceptos cortos, básicos. Carlos Acuña arrancó con un "basta de manoseo". Juan Carlos Schmid fue más gráfico: "Nos dicen que nos jodamos por no haber nacido en cuna de oro", habló de la brecha social y también del paro, "fines de marzo o principios de abril", arriesgó. A su turno, Héctor Daer fue más contundente: "Venimos a decirle al Gobierno que no estamos de acuerdo con su política económica ni social y que no vamos a permitir la flexibilización de los convenios de trabajo".