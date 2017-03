Esta estrategia no es nueva pero el mundo entero en 2016 se dio cuenta de que las manos levantadas no cambian la historia. Que la política y los negocios no pueden erradicar años de cultura. La mayor muestra de ello es que la propuesta aceptada tuvo más rechazos y abstenciones que votos a favor. Y que la gran mayoría no puede convalidar este tipo de maniobras.