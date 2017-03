Es posible que estos dirigentes gremiales no sean los más capaces. No lo sé. Es factible que los dirigentes del PRO que nos gobiernan no sean los mejores, como se ha visto en los últimos tiempos. Como sucede con los dirigentes radicales y peronistas que asoman la cabeza. Ahora, así es nuestra sociedad. Los empresarios no les van a la zaga, los docentes, los policías, los jueces y los periodistas adolecen del mismo mal. ¿Qué hacemos entonces? Quemamos todo. Que venga el apocalipsis. Y desde la nada construimos de nuevo. La idea de absoluto ya la tuvimos y así nos fue. La dirigencia gremial, sabia y prudente, intentó conducir el mal humor y un grupo de infiltrados ideológicos y políticos arruinó la escena. Siempre hay resaca.