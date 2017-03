En una economía que no termina de reactivarse, un peronismo herido y dividido busca ponerse al frente de los reclamos sociales. Sin descontento, la marcha no hubiera sido tan poderosa. Pero creer que se hubieran evitado los disturbios si la CGT decidía antes el paro, es no comprender la naturaleza de lo que se está jugando: es el poder, estúpido.