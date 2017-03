Las paritarias docentes son un caso testigo, ya que ordenan al resto que les sigue. Por eso la radical importancia que el Gobierno le otorga al resultado de las negociaciones, que no avanzan en lo más mínimo. El reclamo de los maestros es percibido como justo por amplias capas de la población, según informa un matutino en su edición del domingo, pese a que la cuestión del paro sea discutida: el año pasado la inflación llegó al 40% y superó las cifras que se había alcanzado en las paritarias generales de principios de año, es decir, el salario se depreció. Frente a esto, el Gobierno ofrece un 18% de aumento en cuotas que, para la mayoría de los salarios, implica cobros de 250 pesos de aumento dos veces en lo que resta de 2017. Mientras tanto, las tarifas han vuelto a subir, se espera un nuevo boletazo del transporte público y la inflación —lo reconocen funcionarios del Gobierno— no se detiene, incluso pese a la recesión que atraviesa la economía. El reclamo del 35% de aumento no tiene conciliación con la propuesta oficial, salpicada con medidas que provocan rechazo y repudio.