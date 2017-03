La sociedad siempre está representada por todos y cada uno de nosotros, así como también todos los jugadores participantes en el ecosistema de la educación tienen sus representantes y sus defensores. Pero cuando la sociedad habla de la educación y de su fracaso, no habla de maestros, de escuelas o de dirigentes de manera directa. Habla de la educación en un sentido abstracto, que tal vez tenga un correlato con sus participantes, pero no son estos quienes están siendo acusados. En esta discusión, ante el dedo denunciante de la sociedad, la educación no tiene forma de defenderse.