Esta semana de marzo en varios aspectos inaugura perfiles de un país distinto. Muchos de ellos frustrados, como por ejemplo el inicio del ciclo lectivo. Se diría que la radiografía hoy muestra una Argentina de paralelas sin intersección. La gran pregunta es quién se anima a la intersección. No falta diálogo, faltan acuerdos. Estos siempre surgen luego de intensas negociaciones donde las partes algo ceden. Otro condimento no menor de una Argentina en paralelas son los tiempos. Para algunos conjugar en futuro es posible. Para otros, si no se resuelve el hoy, no hay futuro.