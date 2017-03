La Santa Sede y el propio papa Francisco, al igual que los otros cuatro ex presidentes activos en el acompañamiento de los esfuerzos, han desarrollado una incesante tarea tratando de sentar a la mesa a los contendientes pero no existe la voluntad de las partes de crear un ambiente propicio. Hay quienes piensan que aún hay margen para un esfuerzo y otros que creen que el 13 de enero pasado, cuando no pudo siquiera convocarse a la reunión prevista, quedó sellado el fracaso.