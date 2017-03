Siguiendo con la épica homérica, Cambiemos debería recordar la epopeya de Ulises, que luego usaría Spinoza para proponer un soberano limitado por el derecho al señalar: "Los reyes no son dioses sino hombres que se dejan a menudo engañar por el canto de las sirenas". Como Ulises, que luchaba entre su yo actual y futuro, muchos funcionarios tienen una suerte de doble personalidad entre la función pública y el sector privado. Las reglas que aseguran el éxito en un mercado concentrado, corporativo, altamente dependiente del Estado y no acostumbrado a rendir cuentas no aseguran el éxito en la política, igual de opaca pero siempre sujeta a la volátil confianza ciudadana.