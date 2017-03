Lo grave es que actúa como si la ley no existiera. Habla de un "derecho del padre" sin base jurídica y que, implícitamente, descartó la ley al reconocerle esta sólo a la mujer el derecho a interrumpir el embarazo. De un modo absolutamente dogmático dice: "No cabe duda de que la mujer tiene derecho a decidir sobre su capacidad o autonomía reproductiva", pero "una vez producido el embarazo la situación es otra, porque al haber un ser humano nuevo con derechos inherentes a su condición de tal, protegidos legalmente, la decisión de interrumpir el embarazo no atañe sólo a su cuerpo sino que realmente también afecta a otro ser humano, con vida". O sea que para la magistrada la ley no existe, la maternidad no es un derecho de la madre, la disposición de su cuerpo, tampoco.