No obstante, la represión fue y será la última cara del sistema, y no es de dudar que en sus postrimerías intente callar el clamor de los sin derechos con una ferocidad sin precedentes, lo que se corresponde con su naturaleza. No hay dudas de la crueldad del totalitarismo, tampoco de la firmeza y el compromiso de los que decidan de una vez por todas pagar el precio de ser libres.