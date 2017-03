A ellos no los conforma que Macri recite kilómetros de rutas, miles de millones en planes sociales, reivindicación de los jubilados o planes de reparación histórica para el norte y la Patagonia; a ellos les interesa el poder, no digieren perderlo y están dispuestos a todo con tal de recuperarlo. Si a eso le sumamos el odioso y resentido interés de Cristina Fernández por no terminar detrás de las rejas, estamos frente a un peligro. Un peligro que un tercio de la Argentina no termina de condenar como debiera.