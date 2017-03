Promovimos y hemos alcanzado muchos cambios en estos meses, que nos permitieron insertar a la Argentina nuevamente en el mundo, pero, como dije antes, sabemos que todavía falta. Lo que confunde creo que es que tenemos un gobierno que no sólo escucha, sino que incorpora lo que otros aportan. Eso no cambia el rumbo, lo perfecciona. Corregir un desacierto significa enderezar el timón, no cambiar de rumbo. Durante muchos años, con tal de no admitir errores en pos de una buena imagen política, no se hizo más que profundizarlos año tras año, haciendo de este país uno en el cual un tercio de la población vive en la pobreza, la actividad privada dejó de ser próspera y 8 millones de personas trabajaban para mantener a otros 20 millones en el Estado, con lo que se oculta un creciente desempleo y se ha convertido a nuestro sistema económico en algo inviable.