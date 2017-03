Algo así ocurrió con la salud mental y los manicomios, 50 años debieron pasar para entender cómo tratar la "locura". "El delito es una locura", pero primero es un delito y como tal la sociedad debe juzgarlo salvaguardando el colectivo social y luego en reclusión tratar, si fuera posible, su recuperación. Importante la expresión "si fuera posible", ya que los especialistas en el tema tenemos la obligación de transmitir a quien corresponda si es posible o no la reinserción social a mediano plazo. No es una historia clínica de lo que se trata, aunque sea necesario hacerla, es una carátula de asesinato que espera sentencia, es un cambio de carátula, es una morigeración de pena. Si no entendemos esto desde nuestro saber sobrio y no supremo, estamos errando al pedido de la Justicia. Si no, demos una mirada a Robledo Puch; no hay un solo profesional psi que firme su recuperación. Si Sigmund Freud resucitara, tampoco lo haría.