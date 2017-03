Nos oponemos rotundamente a estas medidas. Pero también estamos en contra de las patronales que usan ese argumento para despedir trabajadores. Por eso no hacemos causa común con ellos en una "defensa de la industria nacional", como lamentablemente lo hace la directiva de la Confederación General del Trabajo (CGT) y de la UOM, al plantear que el centro del reclamo debe ser por el "cierre de las importaciones" o "subsidios para las empresas". Seamos claros: muchas de estas empresas, cuando ganaban millonadas, no tuvieron empacho en tener en negro o tercerizar a camadas enteras de trabajadores. Más aún, la mayoría de los dueños de estas firmas no dejarán de sacar sus tajadas de ganancias: simplemente ahora se "reconvertirán" en importadores de esos mismos productos.