No hubo autocrítica. Mauricio Macri se parapetó en una autocelebración controlada de su gestión. También declaró las dificultades que enfrenta su pretendido proceso de cambio. Hay dos países parece. Esta vez, el de Macri y el de los otros. Ese es el trazo grueso del momento. Los K refuerzan a diario este escenario diabólico. La consigna "Macri gobierna para los ricos" se fogonea a diario y oportunidades y argumentos no escasean. Muchos de los errores que Macri ha tenido que salir a enmendar apuntalan la obsesión de los que no lo quieren nada, los del club del helicóptero.