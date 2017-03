Mucha gente piensa que, como no figura en el recibo de sueldo, el APS es un pago que sale de las ganancias del capitalista empleador y que no tiene nada que ver con su situación personal. ¡Nada más equivocado! Para explicarlo es útil hacerlo por el método del absurdo. Supongamos que por decreto se establece que el APS pasa a integrar el salario bruto con categoría de no-remunerativo (así no le cobramos encima Ganancias y aportes personales). Ahora el trabajador recibiría $133 por mes y lo vería en su recibo de sueldo.