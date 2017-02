Algunos miembros del Gobierno salieron a aclarar que les parecía "no conducente" el uso de voluntarios, pero el elemento de presión allí está. Resulta claro que el posible uso de voluntarios busca aleccionar a los maestros. Constituye una medida ilegal: el estatuto del docente establece los requisitos para el ingreso a la docencia y exige formación pedagógica general, fundamentos psicopedagógicos para la función y dominios técnicos específicos. Así, se desprestigia el rol docente y se presupone que cualquiera puede cumplir con esa función. De la misma forma que a nadie en su sano juicio se le ocurriría operar sin tener las pericias adecuadas, no todo el mundo puede ejercer la función docente. Por eso, la propuesta es grave y pone en peligro la salud física y psicológica de nuestros hijos, dado que se pretende exponerlos a perfectos desconocidos cuyas habilidades técnicas y condiciones morales no conoce nadie y nadie controlará. También está en juego la defensa del derecho a huelga.