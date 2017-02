El año pasado no hubo mayoría propia para el oficialismo en ninguna de las dos Cámaras. En Diputados, con 86 escaños, el interbloque Cambiemos fue la primera minoría y debió negociar sus leyes con los bloques del Frente Renovador y el Bloque Justicialista. Mientras que la relación con el Frente para la Victoria-Partido Justicialista (FPV-PJ) en Diputados se caracterizó por su férrea oposición al Gobierno; con un mermado bloque de 72 legisladores, no hubo impedimento para que el Gobierno avanzara con su agenda legislativa. En Senado, Cambiemos estuvo en franca minoría con 15 bancas, contra las 36 del PJ-FPV, y si bien no tuvo problemas para conseguir quórum, el PJ-FPV del Senado se caracterizó por ser mucho más dialoguista que el FPV-PJ de Diputados (nótese la sutileza: en Diputados el bloque primero es FPV y después PJ, mientras que en Senado primero es PJ y después FPV). Esto permitió al Gobierno sancionar sus leyes, tensas negociaciones mediante.