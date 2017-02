Es que los pequeños o tan pequeños barquinazos que la nave ha venido dando en las últimas semanas son percibidos tanto dentro como fuera de esta. No han parado los jóvenes CEO, a pesar de haber asistido a los mejores colegios secundarios y a sus carreras de grado y posgrado, de llevarse por delante buena parte de los obstáculos que casualmente debían sortear. Dejemos de lado el meneado tema del Correo (a pesar de que aún no queda claro si el Estado nacional es deudor o acreedor); mostrar en España a dos sindicalistas aliados no alcanza a ocultar del ojo inversor el cada vez mayor enfrentamiento del Gobierno nacional con el sindicalismo. La mano dura con la se quiso disciplinar a los bancarios no se sostuvo ni dos rounds, y habrá que ver cómo se hace para decir que no cuando pretensiones similares sean planteadas por los gremios industriales; ni que hablar del todopoderoso sindicato de camioneros.