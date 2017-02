"Las sociedades del mundo están raras y la política no las están interpretando", me decía por estos días Mariana Aylwin, ex ministra de Educación de Ricardo Lagos, quien está convencida de dos cosas: que Michelle Bachelet está caminando al populismo y que a Ricardo Lagos, aun con todos los oropeles políticos y de estadista que posee, Chile no le dará la posibilidad de volver a gobernarla. Lo cierto es que, y de ahí mi referencia a lo dicho por Mariana Aylwin, las coaliciones, los frentes o las alianzas de esta modernidad sólo son circunstanciales. Son un touch and go político de mutua conveniencia. Aún la histórica Concertación chilena, integrada por partidos de larga trayectoria en la historia de las ideas, ha quedado sin contenido de principios.