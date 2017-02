Uno de los hechos más resonantes y tergiversados de la época fue el acto del 1º de mayo en la Plaza, donde una columna de Montoneros que ocupaba la mitad de la plaza se retiró después de ser insultada por Perón con el famoso "estúpidos e imberbes que gritan". Corresponde aquí hablar en primera persona para prestar no sólo una opinión sino también un testimonio. "Los gritos" aludidos por Perón le reclamaban "qué estaba pasando que estaba lleno de gorilas el gobierno popular". El General estaba acostumbrado a ser vitoreado, a ser aplaudido en la plaza, no a ser cuestionado. Probablemente no esperaba esa actitud de buena parte de la muchedumbre que reclamaba con una consigna que cuestionaba el rumbo del Gobierno. El insulto fue espontáneo y la retirada también. Las conducciones de la columna fueron desbordadas, el movimiento fue espontáneo y resuelto. Media plaza pegó la vuelta y se retiró decepcionada. No se trataba de un rayo en un cielo sereno; arrastraba la frustración de Ezeiza, el desplazamiento de Cámpora, el ascenso del lopezreguismo, etcétera, y expresaba las diferencias no sólo políticas sino también estratégicas de Montoneros y la JP con Perón.