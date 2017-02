Estas señales se suman a muchas otras que exponen algo que a esta altura nadie puede negar: para la gestión PRO en la Ciudad la educación no es una prioridad. No hay más que observar la sistemática desinversión en este sentido: en 2007 el gasto total en educación representaba el 28% del presupuesto, en tanto que en 2017 ese gasto representará tan sólo un 18,6 por ciento. Pero no sólo se reduce el presupuesto sino que se evidencia un sesgo a favor de la escuela privada, ya que este año la Dirección General de Educación Estatal recibirá un 25% más de recursos que en 2016, mientras que la Dirección General de Educación Privada recibirá un 34% de aumento. Así, la escuela pública —esa a la que asisten por lo general las familias de menores ingresos y que concentran las tasas más altas de sobreedad y repitencia— tiene cada vez menos recursos.