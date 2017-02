El final de esa perorata fue por lo menos curioso: "Al pueblo argentino, a la mayoría que sufre el maltrato y los recortes de Macri, le vamos a decir sólo una cosa: 'Aguanten, no aflojen, que vamos a volver'". ¿Quiénes van a volver? El pueblo argentino no los conoce. Si se identifican con el kirchnerismo, habrá que notificarles que el pueblo sí lo conoce y que votó hace poco por un cambio. Los argentinos no necesitamos ese trato paternalista.