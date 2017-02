Las leyes no están para dar señales sino para actuar asertivamente, aprobando o —en su caso— reprobando, pero no para actitudes simbólicas. Como es difícil oponerse dada la buena motivación inspiradora, seguramente saldrá en el Parlamento, pero no se equivoquen los movimientos feministas: no significará nada. Lo que sí ha de seguirse es una campaña fuerte —e inteligente— de condenación, un reclamo vigoroso también a los organismos educativos, una acción persistente que pueda golpear sobre esa arraigada mentalidad, e intentar los cambios necesarios.