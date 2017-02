Todos los años la misma historia. Los docentes negocian sus aumentos, las autoridades se retraen frente al monto de los pedidos y los chicos se quedan sin clases. Son millones de alumnos que quedan en sus casas o en las calles, expuestos a todo, sin rumbo y sin propuestas, salvo que los padres se dediquen cuidadosamente a que no pierdan el rumbo. Los maestros presionan y tienen su propio juego político, el Estado no quiere elevar el déficit porque las cuentas no le cierran, las escuelas se quedan sin habitantes. Los gremios pueden llevar este tira y afloje por largo tiempo. El vacío entre sus necesidades y las de los infantes es profundo e incierto.