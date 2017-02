3. A estas alturas, ya no es suficiente criticar a los dirigentes sindicales como "irresponsables a quienes no les interesa la educación de los chicos" ni reclamarles humildad a los funcionarios que se autodefinen, orondos, como "expertos negociadores gremiales". Aunque sindicalistas y funcionarios sean solidarios en el colapso educativo, el problema los supera ampliamente: nuestra sociedad falla en ofrecer un proyecto político-educativo de real renovación mientras gobiernos de nacionales, de casi todas las provincias y de todos los colores políticos y sindicatos de diversa orientación y organización coinciden en enrostrarse recíprocamente un conjunto de responsabilidades que, ya no caben dudas, los exceden por completo.