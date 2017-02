No obstante, la transición no es el único problema. Assad y sus protectores también necesitan resolver un problema espinoso que refiere a dónde y por cuánto tiempo el gobernante depuesto podría pasar el resto de su vida. Moscú y Teherán no desean acoger a alguien que sería un imán para operaciones de venganza de aquellos que han sufrido tan terriblemente en los últimos años. Encontrar un país anfitrión que garantice la seguridad de Assad y los suyos no es una tarea fácil.