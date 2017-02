Fácilmente identificable con el populismo, el Gobierno de Trump llega de la mano, paradójicamente, del Partido Republicano, lo cual podría presentarlo como un populismo de derecha, si es que esta expresión sirviera para algo. No por nada se ha puesto de moda una vieja sátira de Sinclair Lewis de 1936, "It can't happen here", donde describe la llegada hipotética de un gobierno fascista a los Estados Unidos.