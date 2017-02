Ser "cool" para no parecer adheridos a Macri no puede hacerse al precio de ser funcionales a uno de los dos pilares básicos de la estrategia escapista de los delincuentes. Digámoslo con todas las letras: Cambiemos no es igual al kirchnerismo. Uno puede cometer errores y caer en equivocaciones hasta estúpidas, pero no es una banda delictiva constituida al solo fin de saquear el Estado para enriquecerse personalmente. Eso le puede caer bien o mal al típico tilingo argentino, pero es la verdad. Y la verdad no debería ocultarse solo para parecer que uno queda bien con Dios y con el diablo.