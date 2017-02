Si un cliente al frente de una gran empresa me preguntara qué debe hacer con aquellos que cometen errores, yo le diría lo siguiente. Con quienes están en la base de la organización, se debe tolerar los errores, sobre todo porque hay gente que está aprendiendo. Además, en la base los errores no tienen un gran impacto, son sólo cuestiones operativas de fácil resolución. En los niveles medios, los errores se pueden tolerar siempre y cuando sean de bajo impacto. Para llevar esto a una secretaría del Poder Ejecutivo, podríamos decir que si alguien redacta mal una resolución operativa, eso podría ser tolerable. Si, en cambio, define mal las prioridades de su gestión, debe ser despedido. La cosa se pone más difícil con la cúspide de la pirámide: aquí no hay margen para las torpezas. Las personas que están allí no están para aprender, de hecho, llegaron allí porque ya han aprendido todo lo necesario. Cualquier error en este caso debe pagarse con el cargo.