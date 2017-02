En oposición a este trasfondo, deben recordarse situaciones preocupantes, si no alarmantes. Su eslogan electoral, "America First", tiene un origen antisemita: fue inicialmente promovido por un grupo de estadounidenses liderado por el filonazi Charles Lindbergh que no quería ver a los Estados Unidos involucrado en la Segunda Guerra Mundial. Aun cuando el término está, cuando menos, manchado por su historia, Trump lo resucitó y publicitó a diestra y siniestra. Cuando el ex líder del Ku Klux Klan David Duke dio su apoyo público al candidato Trump, este vaciló en repudiarlo. Nunca condenó a sus partidarios que habían enviado amenazas de muerte antisemitas a la periodista Julia Ioffe después de publicar un perfil de su esposa Melania en GQ. Ha retuiteado a supremacistas blancos. En campaña, promovió una imagen de su entonces contrincante Hillary Clinton rodeada de dólares con la frase: "La candidata más corrupta que jamás existió" incrustada en una estrella de David roja. Cuestionado, Trump dobló la apuesta: "Saben que bajaron la estrella", dijo a una aglomeración de campaña. "Yo dije: 'Lástima, debieron haberla dejado', yo hubiera preferido defenderla". A continuación Trump llamó a quienes se habían ofendido por su tuit: "Gente enferma". Tras ganar la elección, designó a Steve Bannon, referente de la Alt-Right, como su consejero principal. Durante una reciente conferencia de prensa, interrumpió al reportero de Ami Magazine, un semanario judío ortodoxo que había comenzado a preguntar sobre el antisemitismo en Estados Unidos. "Siéntese", le espetó. "No es una pregunta justa".