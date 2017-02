La economía nacional parece no obtener datos positivos. Entre los distintos escándalos de corrupción, la inflación parece no dar respiro al bolsillo de los trabajadores. Muestra de esta confusión actual figura entre los datos de la Ciudad de Buenos Aires (1,9%) y el Instituto Nacional de Estadística y Censos (1,3%). Según el informe de febrero de 2017 del Instituto de Trabajo y Economía de la Fundación Germán Abdala: "En diciembre se produjo la novena contracción consecutiva en el nivel de actividad, con una caída de -2,4% respecto de igual mes de 2015. De esta manera, el año cerró con una contracción de -3 por ciento". La situación en la principal provincia del país no es muy distinta. Tal cual informa el Ministerio de Hacienda de la provincia de Buenos Aires, la situación financiera y de comercio exterior tiene perspectivas complicadas.