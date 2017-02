Estas "barreras estratégicas" tienen una doble finalidad: por un lado, dificultar el acceso y por el otro, establecer un perímetro de control. Cierto es que no son impenetrables pero representan un desafío para quienes quieren pasar obligando a elaborar una estrategia más sofisticada para vulnerarlo. Un ejemplo de la historia, cuando los alemanes invadieron Francia, no entraron directamente sobre la Línea Maginot sino por donde no existía o era lo suficientemente débil para ser flanqueada con una estrategia militar desarrollada a tal fin.