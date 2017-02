Hoy nuevamente estamos enfrentados. Nada bueno hay del otro lado de la brecha. El pasto no crece en el jardín del vecino. Hasta nos disputamos al papa Francisco. Hace poco se ha reavivado la discusión sobre los setenta, pero el Gobierno anterior pretendió reavivar el odio de esa década para instalarlo como la única versión posible de la historia y de la convivencia social (por mezquinos motivos políticos para algunos, o por justicia patriótica para otros). Sus héroes y sus villanos se pretendió que fueran incuestionables. Pero los partidarios de estas visiones parecen olvidar una verdad irrefutable. Los sentimientos son personales y no se pueden transmitir. No son una camiseta que uno se saca y se la puede poner otro. Muerto el que odia, el sentimiento se extingue. Las sociedades siguen caminando inexorablemente hacia el futuro. Nietos, bisnietos, tataranietos y chosnietos jamás sentirán el odio con la misma intensidad de sus ancestros. De ser así, Alemania nunca se habría recuperado de las consecuencias del nazismo. Francia e Inglaterra seguirían luchando por la corona. Pero nosotros no podemos. ¿O sí podemos?