No siempre se puede volver a fojas cero. Y en el caso de que esto ocurra tampoco significa que se ha salido indemne del problema. Ni Mauricio Macri es David Copperfield ni el contexto acompaña. Los hechos no se esfuman de la escena ni de la conciencia colectiva por mera decisión presidencial. No hay condonación de error político o administrativo alguno vía decreto de necesidad y urgencia (DNU). Si el acuerdo del Estado nacional con el Correo Argentino fue impulsado y monitoreado por Mauricio Macri o una "voluntariosa" gestión ministerial, es difícil de saber. Que un presidente no puede durante su mandato resolver la situación judicial de las empresas de su familia sin consultar la letra chica de los protocolos de ética pública es de manual. Si la fórmula aplicada para recálculo del ajuste jubilatorio fue un descuido de gestión o una desaprensiva aplicación del "si pasa, pasa", no parece cambiar el impacto de dislate. "No me van a correr por 20 pesos", disparó Mario Quintana, funcionario estrella de la mesa chica en una declaración que, de tan lógica, evidencia un desconocimiento muy riesgoso de la hipersensibilidad de la escaldada piel social.