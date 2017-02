Mientras el PRO pone todas sus expectativas en que el viaje del presidente Mauricio Macri a España le devuelva oxígeno político tras una semana no apta para cardíacos, los radicales socios en la victoria del 2015 se preparan para poner los puntos sobre las íes en un gobierno del que participan pero se enteran de sus acciones por los diarios. Elisa Carrió —ex UCR, actual Coalición Cívica— ya lo hizo. Villa Giardino los congregará viernes y sábado. En lo formal no faltarán tres mesas redondas: la política, la de relaciones internacionales, la de economía. Esta última con la presencia no menor de Alfonso Prat-Gay, eyectado del Ministerio de Economía por no someterse al esquema de obediencia debida, del trío consejero y protector del presidente Macri. Dentro del radicalismo a grandes rasgos cohabitan tres sectores: los que integran el Gobierno, aunque también hay matices, ya que dicen que no es lo mismo Gerardo Morales que Oscar Aguad; el sector de los que critican con la no disimulada aspiración de obtener cargos; y el tercero, los abocados a la defensa partidaria con errores y riesgo.