Si a todo esto sumamos variables económicas que por incompetencia o imprevisión el Gobierno no pude corregir y que golpean con más dureza a las economías regionales como son: muy altos índices de inflación, la ausencia de una reforma impositiva integral, el alto desempleo, la baja capacidad de compra de grandes segmentos de la población, el olvido al que fueron relegados los jubilados, la ausencia de inversión extranjera tan anunciada pero aun no vislumbrada, el dólar planchado disminuyendo los ingresos o quitándoles competitividad a las economías regionales que tienen o buscan un perfil exportador, muy altas tasas de interés que les restan también competitividad, ya que no tienen acceso a los mercados internacionales de crédito, etcétera. Así podemos seguir enumerando y sumando aplazos a este examen.