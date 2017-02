"No tuvieron ningún problema en cargarse a Alfonso Prat-Gay, Carlos Melconian e Isela Costantini por no formar parte del equipo, pero no se puede manejar un Gobierno de esa manera, son como una especie de tercer virreinato del Río de la Plata, no parecen que se mueven por el interés del país sino de sus propios intereses", dijo a Infobae un empresario que frecuenta la Casa Rosada.