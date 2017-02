En 2010, la vara democrática ya era otra, pero Milani pasó su segundo round en la comisión de acuerdos sin mayores sobresaltos ascendiendo a general y de allí en adelante no hace falta que le cuente. Y aquí es de donde nace el título de la columna de hoy; la paradoja de Milani es que muchos de los que desean ver una foto del "general de Cristina" cubriendo sus manos esposadas con una prenda se enrolan más bien en el sector de la sociedad que no hubiera objetado jamás el mantenimiento de las leyes de obediencia debida y punto final. Por el contrario, sus acérrimos defensores, las señoras Hebe y Estela, la señora Nilda, los señores Carlos Kunkel, Guillermo Moreno y tantos otros profetas a ultranza de los derechos humanos, muchos de ellos ex jóvenes idealistas liberadores de la opresión del imperio, esforzaron al máximo su pensamiento mágico para desdibujar la irrefutable realidad que indica que el hoy teniente general retirado fue uno de los tantos jóvenes oficiales de las Fuerzas Armadas que no fueron ideólogos de nada sino protagonistas de una de las etapas más oscuras de nuestra historia y, aunque no les guste reconocerlo, lo que propiciaron para tantos otros incluye hoy a su general protegido. El por entonces joven Milani era tan joven como tantos otros oficiales y suboficiales de las Fuerzas Armadas y Fuerzas de Seguridad que hoy ven pasar sus días tras las rejas; la mayoría de ellos sin condena. Una vez más, no emito opinión pero es la realidad.