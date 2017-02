Tenemos una oportunidad histórica de superar el estancamiento. Rigen plenamente todas las libertades. Las instituciones son respetadas. El Poder Ejecutivo no avasalla a los ciudadanos ni a los demás poderes del Estado. El Presidente es un ciudadano más, que da cuenta de sus actos, que escucha, que no se empecina en sostener errores o políticas que, aunque no sean equivocadas, no gozan de consensos mayoritarios. No desperdiciemos esta instancia poniendo el foco en las minucias, sin advertir los trazos gruesos de una gestión fundada en la decencia y en la limpieza de sus procedimientos, que nos ha devuelto la confianza del mundo.